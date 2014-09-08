ОБСЕ подтверждает нарушение боевиками режима прекращения огня

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно ситуации в Украине 7 сентября, опубликованном сегодня.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала перестрелку в Счастье, в 20 км к северу от Луганска», - говорится в отчете.

Читайте такжеВ штабе АТО рассказали об ответном огне и провокациях со стороны боевиков«В 13:37 бойцы, связанные с «Луганской народной республикой», обстреляли украинских военных, что привело к реакции со стороны Вооруженных сил Украины», - пишет ОБСЕ.

Кроме того, отмечается, что «стороны обменялись выстрелами из стрелкового оружия, гранатометов и артиллерии, инцидент завершился по состоянию на 14:50».

Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – Тымчук«Медицинский персонал, который работает на месте события, сообщил Специальной мониторинговой миссии, что один украинский солдат был ранен в грудь. Украинское командование подтвердило это и предположило, что один боец «ЛНР» был убит», - сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Также представители миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в районе донецкого аэропорта.