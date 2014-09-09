Миссия ОБСЕ зафиксировала 11 взрывов возле Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"8 августа в Мариуполе между 4:15 и 4:20 наблюдатели слышали 11 взрывов, вероятно от использования установки залпового огня "Град" или артиллерийских обстрелов к востоку от города, а также еще 2 взрыва в 7:45 в северо-восточной части города", - говорится в сообщении.

Также ОБСЕ сообщает, что украинская армия установила блокпост у села Гнутово (в 22 км от Мариуполя), во время посещения которого, представителей ОБСЕ проинформировали, что в селе Павлополь (в 30 км от Мариуполя) был взорван мост.

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Также наблюдатели посетили Северодонецк и Лисичанск (оба - Луганская область). По дороге в эти города в 11:45 были слышны обстрелы с неопределенного расстояния и направления.

В Донецке, между 19:23 и 19:39 наблюдатели слышали к югу от города около 10-15 выстрелов.