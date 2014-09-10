Боевики с территории школы обстреляли поселок Нижняя Крынка

14:13, 10 сентября 2014
Политика
0 0

Об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

Фото УНІАН

В Харцызске боевики разместились на территории школы и ведут минометный обстрел поселка Нижняя Крынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ Харцызске террористы из "Градов" ведут обстрел в направлении Иловайска и Зугреса

«В Харцызске из района школы №7 боевики вели минометный обстрел поселка Нижняя Крынка Шахтерского района», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter