Боевики с территории школы обстреляли поселок Нижняя Крынка
14:13, 10 сентября 2014Политика
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Об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.
Лысенко рассказал о ситуации в Донецкой области / Фото УНИАН
В Харцызске боевики разместились на территории школы и ведут минометный обстрел поселка Нижняя Крынка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Харцызске из района школы №7 боевики вели минометный обстрел поселка Нижняя Крынка Шахтерского района», - сказал он.
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