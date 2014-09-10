Боевики с территории школы обстреляли поселок Нижняя Крынка

В Харцызске боевики разместились на территории школы и ведут минометный обстрел поселка Нижняя Крынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В Харцызске из района школы №7 боевики вели минометный обстрел поселка Нижняя Крынка Шахтерского района», - сказал он.