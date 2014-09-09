Ночь в зоне АТО прошла без потерь, боевики продолжили обстрел украинских военных - СМИ
Вооруженные силы Украины удерживают установленные ранее позиции без нарушения договоренности о прекращении огня, минувшая ночь прошла для них без потерь.
Об этом пишет Еспресо.TV со ссылкой на представителя штаба АТО Алексея Дмитрашківського.
"Вместе с тем продолжаются обстрелы и блок-постов АТО сил. В частности, 4 раза с применением минометов и установок БМ-21 "Град" аэропорт "Донецк", - сообщил он.
Представитель штаба также добавил, что боевики совершили обстрел позиций украинский войск в районе населенных пунктов Родниковое, Докучаевск, Тоненькое и Дебальцево.
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По словам Дмитрашковского, близ Мариуполя обстрелов не было. Ситуация в городе стабильная.
«Сейчас продолжаются консультации. Официальная информация будет предоставлена по окончании обмена военнопленными», - добавил он.