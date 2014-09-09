Россия и США поставят под сомнение дальнейшее разоружение

Встреча пройдет в Москве, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

При этом директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения России Михаил Ульянов признал в интервью "Интерфаксу", что данный договор является серьезным документом, поэтому вопрос вокруг него должен быть тщательно изучен.

Напомним, в конце июля США обвинили Россию в нарушении Договора о вооружениях, когда та испытала крылатую ракету наземного базирования.

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Примечательно, но заместитель министра обороны России Анатолий Антонов тогда заявил, что Москва была привержена договору, пока президент Владимир Путин не поставил под сомнение его целесообразность и призвал пересмотреть, отвечает ли договор российским национальным интересам.

Напомним, под завесу Холодной войны в 1987 году Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.