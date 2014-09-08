Комбата «Прикарпатья» Комара освободили из-под стражи под залог в 60 тыс. грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, по решению состоявшегося сегодня Апелляционного суда Одесской области размер залога был уменьшен до 60 тыс. грн.

3 сентября подполковник Комар был задержан и доставлен в военную прокуратуру Южного региона, а впоследствии арестован на два месяца. Такое решение принял Приморский райсуд Одессы. По решению этого суда, комбат должен был выйти на свободу при внесении залога в размере около 300 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, Комару было объявлено подозрение о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 409 (отказ от несения обязанностей военной службы в боевой обстановке), ч. 1 ст. 426 (бездействие военной власти) и ч. 2 ст. 402 (неповиновение) Уголовного кодекса Украины.

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