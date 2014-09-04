Командир батальона "Прикарпатье" арестован за дезертирство

"Командиру батальона будет объявлено подозрение о совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 409 Уголовного кодекса ("отказ от несения обязанностей военной службы в боевой обстановке"), ч. 1 ст. 426 ("бездеятельность военной власти") и ч. 2 ст. 402 ("неповиновение"), - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

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По ходатайству следователя военной прокуратуры Южного региона суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Кроме этого в сообщении указывается, что Военная прокуратура Южного региона проводит досудебное расследование по уголовному делу в отношении военнослужащих батальона территориальной обороны "Прикарпатье", которые самовольно оставили боевые позиции, находясь в зоне проведения АТО.