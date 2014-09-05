Франция примет решение относительно передачи ”Мистралей” в октябре - СМИ
22:37, 05 сентября 2014Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что окончательное решение - передавать ли России два вертолетоносца типа ”Мистраль” - будет принято до конца октября.
Франция примет решение относительно передачи ”Мистралей” в октябре / info-prom.com.ua
Он подчеркнул, что это решение будет зависеть от ситуации, которая сложится в мире к тому времени, сообщает ВВС.
Ранее французские власти приостановили передачу России первого вертолетоносца в связи с ситуацией на востоке Украины.
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Сумма сделки оценивается в 1,6 млрд долларов.
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