Франция примет решение относительно передачи ”Мистралей” в октябре - СМИ

Он подчеркнул, что это решение будет зависеть от ситуации, которая сложится в мире к тому времени, сообщает ВВС.

Ранее французские власти приостановили передачу России первого вертолетоносца в связи с ситуацией на востоке Украины.

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Сумма сделки оценивается в 1,6 млрд долларов.