Франция примет решение относительно передачи ”Мистралей” в октябре - СМИ

22:37, 05 сентября 2014
Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что окончательное решение - передавать ли России два вертолетоносца типа ”Мистраль” - будет принято до конца октября.

Корабль Мистраль / info-prom.com.ua

Он подчеркнул, что это решение будет зависеть от ситуации, которая сложится в мире к тому времени, сообщает ВВС.

Ранее французские власти приостановили передачу России первого вертолетоносца в связи с ситуацией на востоке Украины.

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Сумма сделки оценивается в 1,6 млрд долларов.

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