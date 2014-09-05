На Генассамблее ООН в сентябре Украина будет говорить об экономической помощи и восстановлении армии

Последний рывок перед решительными действиями готовит Украина в ООН. Вопросы экономической помощи, новейших технологий и восстановления армии представители нашего государства собираются поднимать на Генеральной ассамблее ООН, которая начнется в середине сентября, говорится в сюжете ТСН. Утро.

Генассамблея ООН, которая должна состояться во второй декаде сентября, будет решающей для Украины. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке идут последние приготовления. Украинский вопрос будет одной из трех основных тем как на главных дебатах, так и во время двусторонних встреч.

Читайте такжеСовбез ООН под руководством Обамы проанализирует войну на востоке Украины

Делегация из Киева надеется привлечь внимание к событиям на Востоке Украины и на полуострове Крым.

Как заявил на своем брифинге постпред Украины в ООН Юрий Сергеев, это будет последний рывок перед решительными действиями: ООН нуждается в реформах.

Цель получить политическую помощь на международной арене, Киев достиг, считает Юрий Сергеев. За Украину голосуют 13 членов Совета Безопасности, кроме России.

Сейчас Украина нуждается в экономической помощи, новейших технологиях и восстановлении армии. Все эти вопросы украинская делегация будет поднимать на Генассамблее. В ООН надеются, что пример решения украинской проблемы подскажет пути решения кризиса в Сирии и Ираке.

Как уже ранее сообщалось, страны НАТО пообещали оказать военную помощь Украине.