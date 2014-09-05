Постпред Украины в ООН: Россия готовит широкомасштабную оккупацию Донбасса

На пресс-конференции в Нью-Йорке в четверг Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что Россия готовит оккупацию востока Украины.

По его словам, после встречи в Минске президентов Украины и России ситуация только ухудшилась. Он обратился за помощью к международному сообществу, передает Центр Новостей ООН.

Представитель Украины сказал журналистам, что в четверг утром «российские танки выдвинулись из Новоазовска в направлении Мариуполя». По его словам, их продвижение остановили вооруженные силы Украины и местные жители. Юрий Сергеев также отметил «продолжающиеся обстрелы с российской территории» с использованием пусковых ракетных установок «Смерч» и «Ураган», которые подтвердили наблюдатели ОБСЕ на прошлой неделе.

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«Последние действия России свидетельствуют о подготовке широкомасштабной оккупации под российским контролем – как это было в Осетии, - заявил Сергеев. - Представители России начали массовый процесс выдачи российских паспортов в Донецке и Луганске. Это делается для того, чтобы дать повод российским властям ввести в Украину войска под предлогом защиты “своих граждан”».

Постоянный представитель Украины обратился к международному сообществу. «Учитывая эти сложные обстоятельства, мы вынуждены обратиться за международной экономической и финансовой поддержкой с тем, чтобы помочь Украине противостоять иностранной агрессии, - сказал он. - Мы призывам международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и вынудить ее прекратить агрессию и отказаться от политики, абсолютно неприемлемой в XXI веке».

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В то же время, посол Украины выразил надежду на то, что в пятницу на встрече в Минске Трехсторонней контактной группе удастся начать переговоры о мирном урегулировании ситуации в Донецкой и Луганской областях и что там будут сделаны реальные шаги по достижению мира.

Сергеев подчеркнул, что главной целью Украины является достижение мира.

«Всему миру известно, что Украина строго соблюдает свои обязательства в области международного права и сегодня стала объектом агрессии со стороны соседнего государства. Мы надеемся, что, наконец, появится возможность остановить постоянные нарушения договоренностей, убийства пленных и гражданских лиц, разрушение образовательных учреждений и другой инфраструктуры со стороны российских войск и террористов», – заключил посол Украины.