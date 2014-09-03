Порошенко пообещал не дать политиканам "играть в войну", потому что народ хочет мира

Об этом президент заявил во время встречи с украинцами, которые были освобождены из ливийского плена, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Я возлагаю огромную надежду на то, что в пятницу в Минске будет наконец начат мирный процесс», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина не давала никакого повода для того, чтобы спровоцировать против себя агрессию.

«Весь мир знает, что Украина является страной, которая четко придерживается обязательств, международного права и является сегодня объектом агрессии со стороны соседнего государства», - отметил Президент, выразив надежду на то, что, наконец, удастся прекратить постоянное нарушение договоренностей, расстрел пленных, мирного населения, уничтожение учебных заведений и других объектов инфраструктуры.

Читайте такжеОбама прокомментировал разговор Порошенко с Путиным: "Надеюсь, Москва пойдет навстречу"Глава государства подчеркнул, что достижение мира сегодня является первоочередной задачей.

«Первая задача - это мир. Сегодня в 5 утра, в связи с разницей во времени, мы говорили с Президентом Путиным о том, каким образом мы можем остановить ужасные процессы. Нельзя отрицать то, что люди должны перестать гибнуть», - заявил Президент.

Порошенко также подчеркнул, что мира в Украине хотят все граждане, поэтому он будет бороться за мир.

Читайте такжеПутин рассказал о семи пунктах своего мирного плана для Донбасса«Народ Украины на сто процентов «за», политиканы - хотят поиграть в войну. Но я хочу сказать, что не дам это сделать. Мы должны совместно бороться за мир», - подытожил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Порошенко по телефону обсудил с президентом Путиным режим прекращения огня на Донбассе.

В свою очередь, российские СМИ привели слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова относительно этой беседы.

"Путин и Порошенко действительно обсудили шаги, которые способствовали бы прекращению огня между ополченцами и украинскими силовиками. Договариваться о прекращении огня Россия не может физически, поскольку не является стороной конфликта", - заявил Песков.

Следующее заседание контактной группы, представленной бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, послом России в Украине Михаилом Зурабовым, официальным представителем действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Хайди Тальявини, а также лидеров террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Андрея Пургина и Валерия Карякина состоится в пятницу, 5 сентября.