Следующее заседание контактной группы по Украине намечено на 5 сентября

Во время заседения обсудят возможности прекращения огня и обмена заложниками по формуле "всех на всех", заявил один из лидеров террористической организации "ДНР" Андрей Пургин, передают РИА Новости.

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Он добавил, что к 5 сентября "ДНР" и "ЛНР" фактически взяли тайм-аут, чтобы изучить предложения Киева. Пургин отметил, что предложения украинской стороны на состоявшейся консультации были "довольно большие, их нужно рассматривать, изучать и читать".

По словам представителя террористической организации, ни официальный Киев, ни они не, готовы выносить на всеобщее обозрение конкретные пункты договоренностей, чтобы избежать спекуляций.