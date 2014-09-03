Порошенко и Путин договорились о режиме прекращения огня на Донбассе (уточнено)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Как говорится в сообщении, результатом разговора стала договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира (новость уточненная пресс-службой президента).

Напомним, Президент уже инициировал одностороннее прекращение огня на Донбассе. Практически сразу террористы продолжили атаки на позиции сил АТО.Читайте такжеПорошенко готов предоставить Путину шанс "выйти из игры" достойно

По информации МИД, за время сперва одностороннего, а потом якобы двустороннего прекращения огня украинские силовики потеряли 27 человек, 69 человек были ранены.