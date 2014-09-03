Кабмин вводит адресную помощь для переселенцев из Донбасса

Правительство вводит адресную государственную помощь для переселенцев из Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета министров и презентуя план восстановления Украины.

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"Что касается возвращения на Донбасс. Восстановим мир, те, кто переселился на другие территории Украины, будут возвращаться к себе на Донбасс. Правительство вводит адресную государственную помощь для тех, кто возвращается в свои дома", - сказал Яценюк.