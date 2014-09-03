Кремль: Точки зрения Порошенко и Путина на пути выхода из кризиса значительно совпали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Было продолжено обсуждение относительно военного и гуманитарного кризиса в Украине. Главы государств обменялись мнениями относительно того, что нужно сделать в первоочередном порядке для скорейшего прекращения кровопролития на востоке этой страны. Точки зрения президентов двух стран о возможных путях выхода из тяжелой кризисной ситуации в значительной степени совпадают», - говорится в сообщении.Читайте такжеПорошенко готов предоставить Путину шанс "выйти из игры" достойно

Сегодня пресс-служба Президента Украины Петра Порошенко сообщила, что в ходе телефонного разговора с Путиным были достигнуты договоренности о прекращении огня на Донбассе.