Кремль: Точки зрения Порошенко и Путина на пути выхода из кризиса значительно совпали
11:48, 03 сентября 2014Политика
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В Кремле заявили, что по итогам телефонного разговора точки зрения президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина на возможные пути выхода из кризиса на востоке Украины значительно совпали.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Было продолжено обсуждение относительно военного и гуманитарного кризиса в Украине. Главы государств обменялись мнениями относительно того, что нужно сделать в первоочередном порядке для скорейшего прекращения кровопролития на востоке этой страны. Точки зрения президентов двух стран о возможных путях выхода из тяжелой кризисной ситуации в значительной степени совпадают», - говорится в сообщении.Читайте такжеПорошенко готов предоставить Путину шанс "выйти из игры" достойно
Сегодня пресс-служба Президента Украины Петра Порошенко сообщила, что в ходе телефонного разговора с Путиным были достигнуты договоренности о прекращении огня на Донбассе.
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