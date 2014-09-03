Страны Европы спонсируют войну против украинцев, когда покупают нефть и газ у РФ - советник Авакова

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время онлайн-конференции на ТСН.ua рассказал, что для него является загадкой, почему страны Европы и Северной Америки до сих пор пытаются закрыть глаза на то, что появился новый Адольф Гитлер, который ведет войну против свободной и независимой Украины.

По словам Геращенко, этот новый Гитлер убивает украинцев и убил 296 пассажиров малайзийского авиалайнера.

Поэтому ему кажется странным, почему после всех этих случаев Россия не признается страной, связанной с терроризмом.

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"Думаю, что ответ здесь прост: мир не готов давать солдат, которые будут помогать нам защищать нашу страну, но даже не готов ввести реально действующие санкции против России", - подчеркнул Геращенко.

По его мнению, единственная действенная санкция против России, которая могла бы остановить Путина, - это прекращение закупок нефти и газа у России. Мол, каждый день, когда страны Европы закупают нефть и газ в России, они спонсируют войну России против украинцев.

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"Каждый день, платя миллиарды Путину за нефть и газ, они дают деньги на убийство граждан Украины", - добавил Герещанко.

Напомним, что ранее Путин заявил Баррозу, что захватит Киев за две недели.