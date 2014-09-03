Путин еще в 2004 году начал готовиться к войне с Украиной - советник Авакова

Об этом во время онлайн-конференции на сайте ТСН.uа сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Эти планы разрабатывались, как держать Украину "под ногтем", как расшатывать ситуацию в Крыму. Какая еще страна могла себе позволить, чтобы в ней десятилетиями говорили лживые российские телеканалы, и которые вели свою пропаганду? Только Украина, в которой президенту Януковичу было наплевать на это и для него главное было - возможность грабить", - рассказывает Геращенко.

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Советник министра напомнил, что когда Янукович был отстранен от власти, оказалось, что украинская армия развалена и делалось это специально.

"Где последние два министра обороны Лебедев и Саламатин? В Москве. Где два последних начальника СБУ Якименко и Калинин? В Москве. Это люди, которые работали против Украины", - говорит Антон Геращенко.