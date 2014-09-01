Порошенко встретился с американским сенатором Менендесом

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как говорится в сообщении, Порошенко проинформировал сенатора об обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях в связи с агрессией России против Украины. Он также отметил, что украинские Вооруженные Силы имели значительный прогресс в противодействии боевикам до тех пор, пока не вмешалась российская армия.

«Сейчас для Украины является критически важным получить помощь в ее борьбе за свободу, демократию, суверенитет», - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, сенатор Менендес отметил: «Эти события угрожают не только Украине, а всему миру. И хотя первыми жертвами являются украинцы, они - не единственные жертвы. Это вопрос мировой безопасности».

Президент также сообщил о планах посетить саммит НАТО, где он намерен провести переговоры с лидерами государств-членов относительно координации дальнейших действий.

Глава государства передал Роберту Менендесу благодарность Конгрессу США за инициативу предоставить Украине статус основного союзника вне блока НАТО.

Читайте такжеДвое сенаторов США призывают Вашингтон вооружить Украину«Это позволит нам получить новые возможности от сотрудничества с Соединенными Штатами и усилить свою безопасность», - отметил Президент.

Петр Порошенко и Роберт Менендес обсудили визит украинского Президента в США, который запланирован на вторую половину сентября.

Кроме того, сообщается, что глава государства намерен во время визита в США поднять вопрос о признании так называемых «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями.