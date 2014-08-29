Порошенко и Обама встретятся 18 сентября в Вашингтоне

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт в своем Twitter.

«Президент Обама примет президента Украины Петра Порошенко в Белом доме в четверг, 18 сентября», - написал Пайетт.

President Obama will host President Petro Poroshenko of #Ukraine at the White House on Thursday, September 18: http://t.co/xFU7L8ZpfW - Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) August 29, 2014

Обама пригласил Порошенко в Вашингтон во время своего выступления в Белом доме.

Во время речи президент США также обвинил Россию в эскалации насилия в Украине.

Читайте такжеСША могут ужесточить санкции против России из-за ее вторжения в УкраинуПо словам Обамы, Россия обучает, вооружает и финансирует бойцов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также отметил, что это подтверждают новые спутниковые снимки, которые демонстрируют наличие войск РФ на территории Украины.

Кроме того, президент США во время своего выступления заявил, что США не рассматривают вариант военного вмешательства в разрешение конфликта в Украине.



