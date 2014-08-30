Франция выступает за новые санкции против России

Об этом перед экстренным саммитом лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе заявил президент Франции, сообщает 5 канал.

По словам Олланда, таким образом европейские лидеры должны отреагировать на обострение ситуации в Украине. На заседании Европейского совета, напомним, будет выступать Петр Порошенко. Он ожидает на солидарную и ответственную позицию ЕС в ответ на российское вторжение на Донбасс.Читайте такжеЕС готов ввести новые санкции в отношении России – Порошенко

"Думаю, то, что происходит в Украине - чрезвычайно сложно. И Европейский совет должен реагировать, вводя новые санкции. Мы должны действовать. Будем обращаться к Европейской комиссии готовить новые санкции", - заверил Франсуа Олланд.