Франция выступает за новые санкции против России
17:45, 30 августа 2014Политика
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Европейский совет должен согласиться на введение новых санкций против России.
Reuters
Об этом перед экстренным саммитом лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе заявил президент Франции, сообщает 5 канал.
По словам Олланда, таким образом европейские лидеры должны отреагировать на обострение ситуации в Украине. На заседании Европейского совета, напомним, будет выступать Петр Порошенко. Он ожидает на солидарную и ответственную позицию ЕС в ответ на российское вторжение на Донбасс.Читайте такжеЕС готов ввести новые санкции в отношении России – Порошенко
"Думаю, то, что происходит в Украине - чрезвычайно сложно. И Европейский совет должен реагировать, вводя новые санкции. Мы должны действовать. Будем обращаться к Европейской комиссии готовить новые санкции", - заверил Франсуа Олланд.
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