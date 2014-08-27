Порошенко призывает после выборов создать коалицию демократических сил

15:06, 27 августа 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко призывает после проведения внеочередных парламентских выборов подписать декларацию об объединении в коалицию демократических сил.

Порошенко хоче створити в Раді коаліцію демократичних сил / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на X съезде партии «Солидарность», переименованной в «Блок Петра Порошенко».

Как отметил президент, он не допустит второго фронта внутри Украины, направленного против государства.

Порошенко подчеркнул, что необходимо создать большинство в Верховной Раде из демократических сил.

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