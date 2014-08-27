Порошенко призывает после выборов создать коалицию демократических сил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на X съезде партии «Солидарность», переименованной в «Блок Петра Порошенко».

Как отметил президент, он не допустит второго фронта внутри Украины, направленного против государства.

Порошенко подчеркнул, что необходимо создать большинство в Верховной Раде из демократических сил.