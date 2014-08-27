Партия «Солидарность» переименована в Блок Петра Порошенко
Партия «Солидарность» переименована в Блок Петра Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» такое решение на съезде проголосовали 125 делегатов.
Прибывший на съезд президент Украины Петр Порошенко дал разрешение на использование его имени в названии партии.
Он выразил надежду, что это даст возможность в будущем парламенте воплощать в жизнь реформы, предложенные президентом Украины.
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Как сообщал УНИАН, перед этим новоизбранный председатель партии «Солидарность» Юрий Луценко предложил переименовать эту партию в «Блок Петра Порошенко».
По словам Луценко, название должно быть изменено после консультаций с региональными организациями.
Он выразил надежду, что во время парламентской избирательной кампании произойдет объединение с партиями «УДАР», «Батькивщина» и «Фронт змін».