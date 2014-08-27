Порошенко исключил отсрочку ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

15:00, 27 августа 2014
Политика
0 0

 Об отсрочке ратификации парламентом Соглашения об ассоциации с Европейским союзом не может быть и речи.

Порошенко не допускает возможности отсрочки ратификации Соглашения / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на X съезде партии «Солидарность», которую делегаты переименовали в «Блок Петра Порошенко».

Читайте такжеРоссия хочет переписать текст ассоциации Украина-ЕС в свою пользу

Он сообщил, что до 12 сентября будут завершены переговоры со странами Европейского союза относительно зоны свободной торговли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter