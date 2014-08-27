Порошенко исключил отсрочку ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на X съезде партии «Солидарность», которую делегаты переименовали в «Блок Петра Порошенко».

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Он сообщил, что до 12 сентября будут завершены переговоры со странами Европейского союза относительно зоны свободной торговли.