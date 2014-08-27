Текст Соглашения с ЕС не будут менять - Климкин

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Об Ассоциации: не надо выдавать желаемое нашими российским коллегами за действительное. Менять текст Соглашения не будем. Ратифицируем и будем имплементировать", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Украина, ЕС и РФ проводят экспертные консультации относительно Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.

Сегодня министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что РФ надеется изменить текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Речь идет о конкретных поправках, которые мы должны внести в текст приложения, и я не исключаю, что в текст базового соглашения", - сказал он, отметив, что рассчитывает выйти с этими предложениями к министерской встречи, запланированной на 12 сентября в Брюсселе.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов не исключил, что экспертные консультации могут повлечь корректировки текста базового Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и приложении к ней.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание ее экономической части, которая включает положения о свободной торговле, к тому времени, когда в Украине будет избран новый президент.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

При этом 12 июня тогдашний глава МИД Андрей Дещица заявлял, что экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не будет дорабатываться.

Порошенко обещает, что Верховная Рада в сентябре ратифицирует Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.