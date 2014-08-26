Российских десантников, задержанных на Донбассе, могут обвинить в дезертирстве - правозащитница

Мать российского десантника 20-летнего Ильи Максимова из Псковской дивизии Любовь Александровна разыскивает своего сына, которого принудительно перебросили воевать на украинский Донбасс.

Женщина утверждает, что вечером в пятницу, 22 августа, к ней домой приходил участковый инспектор полиции и интересовался информацией о местонахождении ее сына, спросил номер его телефона, место службы, когда был последний с ним связь и каковы его планы на будущее.

Об этом Любовь Максимова заявила во время пресс-конференции в саратовском информагентстве "Свободные новости", передает ТСН.uа.

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"В связи с чем вам нужна такая информация?", - спросила я. "Пришел запрос из ФСБ", - ответил он", - отметила мать десантника.

Мать рассказала, что Илья пропал в середине августа и с того времени не выходит на связь. Его имя числится в списке погибших.

Председатель Саратовского областного комитета солдатских матерей Лидия Свиридова уточнила, что такие запросы из ФСБ приходят в случае дезертирства. Она высказала предположение, что сейчас будет сфабриковано уголовное дело о том, что Илья самовольно оставил воинскую часть.

"Таким образом, будет сидеть или 20 лет в Украине, или семь лет в России", - сказала Свиридова.

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"Если мой сын виноват перед Украиной в чем-то, будьте добры, простите, пожалуйста. Он не способен на плохой поступок. Он не по своей воле пришел в Украину. Человек военный, живет по уставу. Сделал так, как сказало командование. Уважаемая Украина, если он у вас, то я готова приехать и забрать сына. Простите и его, и меня простите", - сказала мать десантника.

"Игрушки закончились. Найдите своего сына в армии. Убедитесь, что он служит там, куда его направили. И если нет, то судьба вашего сына - только в ваших руках. Посвятите пару дней поискам вашего сына в российской армии", - посоветовала Свиридова.