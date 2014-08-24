Украина интересует РФ как "составляющая новой империи", и это опасно для всей Европы - Турчинов

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов отмечает, что Украина интересует Россию как "составляющая новой империи", и это опасно для всей Европы.

Об этом он сказал в интервью на "5-м канале".

Спикер высказал мнение, что Украина интересует Россию как "составляющая новой империи, о которой они мечтают".

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"Эта неадекватная формула восприятия общества, эта формула навязывания новой парадигмы, парадигмы агрессии и жестокости в новом веке - это очень серьезная опасность не только для нашей страны, но и для коллективной безопасности в самой Европе", - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что президент России Владимир Путин "ведет войну против всей Украины".

"Его задача - уничтожить независимую, демократическую Украину, которая выбрала для себя европейский путь развития", - отметил спикер.