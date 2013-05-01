Луценко прокомментировал решение Евросуда

Об этом он написал в Facebook, комментируя решение ЕСПЧ по жалобе экс-премьер-министра.

"Что бы там ни лопотала ГПУ, это означает, что по указанию Януковича организованная прокурорско-судейская группа сознательно нарушила ратифицированную ВР международную конвенцию, которая согласно украинскому закону и при старом, и при новом УПК является источником права в Украине", - пишет Луценко.

Не приходится рассчитывать, что гарант Конституции - он же организатор политрепрессий - снимет с должностей причастных к совершенному должностному преступлению лиц. Значит придется снимать такого гаранта.

Но сначала Юлия Тимошенко должна быть освобождена. Ее арест - незаконный. Это уже не политический лозунг, а правовой вывод.

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Следующий шаг - освобождение Украины. Для этого надо сломать карательный холдинг гпу-мвд-суды путем его роспуска, принятие европейской законодательной базы и набора нового персонала через детектор лжи, согласие на провокацию взятки и декларирование расходов для правоохранителей, судей и членов их семей.