Арестованные на Донбассе члены КПУ дают показания о поддержке терроризма - СБУ

Арестованные на Донбассе руководители ячеек Коммунистической партии Украины дают показания о поддержке сепаратизма и терроризма.

Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил в эфире «5-го канала», сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По его словам, большая угроза национальной безопасности всегда существовала от деятельности Коммунистической партии, которая неприкрыто финансировалась из-за рубежа и через свои ячейки призвала к изменению конституционного строя, и не только призывала, но и действовала.

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«И как только свергнутое народом правительство бежало из Киева, сразу же через коммунистические ячейки Луганской, Донецкой областей и в Крыму были применены механизмы передачи наличных денег, оружия пророссийским сепаратистским организациям, фактически, коммунисты были серьезным активаторами и сообщниками тех, кто организовывал и осуществлял захват органов власти, устрашение населения. А теперь, когда начались застенки, концлагеря и расстрелы мирного населения на Донбассе, коммунисты делают вид, что не имеют к этому отношения», - заявил Наливайченко.

«Сейчас на допросах руководители коммунистических ячеек, которые арестованы на Донбассе по решению судов, и по материалам СБУ и других правоохранительных органов, дают четкие показания, поэтому следующие уголовные дела будут возбуждении против высокопоставленных чиновников, которые вместе с криминалитетом, а также террористическими группировками «ДНР» и «ЛНР» сейчас терроризируют мирное население на небольшой, но все же части Донбасса», - подчеркнул он.

Глава СБУ подчеркнул, что все бывшие и нынешние чиновники, олигархи, независимо от фамилий, которые причастны к финансированию терроризма на Донбассе, будут привлечены к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель Верховной Рады Александр Турчинов направил в Министерство юстиции письмо с просьбой рассмотреть материалы по антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины.

Турчинов в письме ссылался на предоставленную СБУ информацию, которая свидетельствует, что лидеры Коммунистической партии Украины и ее представители проводят деятельность в ущерб государственным интересам Украины.

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В начале июля министр юстиции Украины Павел Петренко подписал и подал в суд иск о запрете деятельности в Украине КПУ.

Иск подан по результатам анализа огромного количества материалов, собранных правоохранителями о нарушении положений закона в части антиконституционной деятельности, поддержки сепаратистов и террористов на востоке Украины, поддержки представителями и руководством КПУ военной агрессии и захвата Крыма Россией, призывы к нарушению территориальной целостности и изменении конституционного строя в Украине.

В настоящее время Окружной админсуд Киева рассматривает иск о запрете КПУ.