Die Zeit: Пусть тролли голодают

В своей статье «Пусть тролли голодают», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Йохен Вегнер пишет, что в последние дни написано много некрологов: свободным разговорам в интернете. Это слишком преувеличено. Но одно из самых важных достижений сети действительно может исчезнуть, если мы не будем за него бороться.

Для демократического формирования мнения сеть сейчас важна, как никогда. Но сейчас цифровой дискурс может пострадать от своего же успеха: «Веб-тролли побеждают, а грубость растет», написано в заголовке New York Times.

Тролли, на сетевом жаргоне, - нарушители, которые принимают участие в дебатах только, чтобы их саботировать. Так же, как и те пользователи сети Twitter, которые, наверное, навсегда изгнали с платформы дочь Робина Вильямса: Они посылали ей предполагаемые фотографии ее покойного отца, и обвиняли ее в его смерти.

Самоубийство популярного актера стало толчком для всемирной волны деятельности троллей. Это коснулось и Zeit Online: один пользователь со множеством аккаунтов заполнил сообщение за одну ночь антисемитскими комментариями, чего несколько часов не замечала редакция издания. Он известнее в этом деле. Каждый день он до 30 раз входит с новых аккаунтов, чтобы сочинять комментарии на все возможные темы. И его снова и снова блокируют.

Таких людей мотивирует не содержание дискуссии, а наша испуганная реакция на их разрушительное поведение. Поэтому основное правило звучит так: «Не кормите троллей!».

Но что, если их станет так много, что мы не сможем их больше игнорировать? Если их будет не так просто распознать, как пару сумасшедших на форумах?

Нигде мы не можем так свободно дискутировать, как в сети. Но эта фундаментальная свобода имеет свою цену. Интернет сегодня - это больше не эхо-камера для отдельных саботажников, но для целых армий троллей, управляемых режимами, такими как Китай и Россия, которые систематически используют сеть для скрытой пропаганды.

Тысячи пророссийских комментариев переполнили в последние месяцы раздел для комментариев новостей об Украине немецких новостных сайтов, в том числе и Zeit Online. Больше миллиона евро тратит время от времени уполномоченное Кремлем PR-агентство, чтобы 600 сотрудников влияли на мнение немецкоговорящей сети. Западные спецслужбы, как британская ЦПС, также используют специальные команды троллей.

Утопия цифровой агоры, где равные свободно общаются с равными, без контроля и фальши, в опасности.

Теперь это наша новая гражданская обязанность – защитить эту сферу. Но при этом не помогут никакие законы, никакой «запрет маскировки в интернете», как однажды требовали, никакая интернет-полиция. Такие инициативы разрушат то, что мы надеемся сохранить.

Не давать воли троллям, не жертвуя свободой, несложно, но утомительно: мы должны сами вмешиваться каждый день. Миллионы людей, которые цивилизованно дискутируют, противопоставляют ложной информации правдивую, хладнокровно игнорируют нарушителей и внимательно относятся к странным волнам спама, непобедимы. До просвещенной цифровой буржуазии не доросла еще ни одна армия троллей.

Мы приблизимся к нашей утопии, если сами будем наполнять ее жизнью. Так что теперь идите на Facebook и начинайте дискуссию, если не о внешней политике Германии, то о джентрификации Пренцлауэр Берг или о дальнейшем благоустройстве Папенбурга. Прокомментируйте текущее положение в Газе на новостном сайте. Редакция Zeit Online и многие другие очень хотят обеспечить цивилизованный дискурс. Но прежде всего: оставайтесь хладнокровными, если не все так уравновешенно, как в Anne Will (немецкое ток-шоу, основным направлением которого является политика). Ваше цифровое участие для нашей демократии так же важно, как и в совете общины, в гражданской инициативе или вашем движении к избирательной урне.

Пока интернет остается свободным, тролли всегда будут одерживать маленькие победы, иногда большие. Свобода в сети – это всегда также свобода троллей.