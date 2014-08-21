На Луганщине террористы убили трех беженцев, ехавших в авто с белым флагом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, трагедия произошла, как и прошлый раз, в районе поселка Хрящеватое. Как отмечают очевидцы, машина ехала с большим белым флагом, но это не остановило террористов.

“Боевики стреляли со стороны поселка Самсоновское Краснодонского района. В автомобиле находилась семья с пятилетним ребенком. Мужчина и ребенок погибли на месте. Женщина умерла на руках украинских медиков”, - отметил Лысенко.

Читайте такжеЭкс-депутат Европарламента: смерть беженцев на Донбассе на совести ПутинаКак сообщал УНИАН, утром 18 августа на Луганщине пророссийские боевики из минометов и установок "Град" расстреляли колонну беженцев, которых пытались вывезти из района боевых действий украинские силовики.

В настоящее время есть информация о 17 погибших, шестерых раненых, из которых трое тяжелораненые.

Из-за постоянных обстрелов террористов провести расследование трагедии пока невозможно.