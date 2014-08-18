Боевики из "Градов" расстреляли "десятки" мирных жителей, которые ехали в колонне с белыми флагами

Количество жертв расстрелянной из «Градов» колонны мирных жителей измеряется десятками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Колонна состояла из двух частей: первая часть – это взрослое население, вторая часть состояла из детишек, которых отдельно перевозили. Колонна была с белыми флагами, а также с отметками, которые свидетельствуют, что это движется именно мирное население, то есть - вынужденные переселенцы. Тем не менее, она была обстреляна из системы «Град», - сказал Лысенко.

Читайте такжеЭкс-депутат Европарламента: смерть беженцев на Донбассе на совести Путина

«Заранее боевики ожидали эту колонну, и таким образом полностью ее разбомбили», - добавил Лысенко.

Спикер СНБО сообщил, что «не удается пока подсчитать количество жертв. Количество автомобилей, количество жертв еще до конца не установлено». Он добавил, что «речь идет о десятках».

Как сообщал УНИАН, сегодня боевики в 9:40 из «Градов» обстреляли колонну мирных жителей неподалеку от Луганска.