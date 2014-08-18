Боевики из "Градов" расстреляли "десятки" мирных жителей, которые ехали в колонне с белыми флагами
Об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Количество жертв расстрелянной из «Градов» колонны мирных жителей измеряется десятками.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Колонна состояла из двух частей: первая часть – это взрослое население, вторая часть состояла из детишек, которых отдельно перевозили. Колонна была с белыми флагами, а также с отметками, которые свидетельствуют, что это движется именно мирное население, то есть - вынужденные переселенцы. Тем не менее, она была обстреляна из системы «Град», - сказал Лысенко.
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«Заранее боевики ожидали эту колонну, и таким образом полностью ее разбомбили», - добавил Лысенко.
Спикер СНБО сообщил, что «не удается пока подсчитать количество жертв. Количество автомобилей, количество жертв еще до конца не установлено». Он добавил, что «речь идет о десятках».
Как сообщал УНИАН, сегодня боевики в 9:40 из «Градов» обстреляли колонну мирных жителей неподалеку от Луганска.