МВД установило личности более 3 тысяч террористов "ДНР" и "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Как сказал Шкиряк, «благодаря оперативно-поисковым мероприятиям уже установлено более 1 тыс. 800 лиц, причастных к трем основным террористическим бандам в Луганской области: гражданина Мозгового, гражданина Болотова и гражданина Козицина».

Читайте такжеВ Минобороны заявляют, что в плену террористов - больше тысячи людейПо словам Шкиряка, в группировке Валерия Болотова идентифицированы более 700 человек, Николая Козицина - более 500 человек, Алексея Мозгового - более 400 человек.

Также он сообщил, что начиная с апреля в Луганской области зарегистрировано более 800 преступлений, совершенных боевиками, из них более 320 преступлений совершили террористы из группировки Болотова, 315 - Козицина, более 80 - Мозгового.

Читайте такжеВ Иловайске задержали гражданина ЕС, который воевал на стороне боевиковКак сообщил советник министра, общее количество идентифицированных террористов "ДНР" на востоке Украины превышает 1,5 тыс. человек, и они находятся в трех основных группировках: командира батальона «Оплот», «премьер-министра ДНР» Александра Захарченко ("Захар"), Игоря Безлера ("Бес", действовал на территории Горловки), А.Борисова ("Чечен", действовал на территории Мариуполя).

По словам Шкиряка, в группировке Захарченко установлены личности 700 человек, в группировке Безлера - более 600, в группировке Борисова - более 200 человек.

Как отметил Шкиряк, относительно всех установленных лиц проводятся следственные действия, многим предъявлены подозрения, значительная часть этих людей объявлена в розыск или арестована.