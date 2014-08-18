Климкин обещает "необычный" визит Меркель в Украину 23 августа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

«Относительно визита канцлера, который запланирован накануне национального праздника - это необычный визит. Этот визит является результатом очень тесных личных контактов президента Украины и канцлера Германии», - сказал Климкин.

Он отметил, что этот визит будет «очень интересным с точки зрения его наполнения».

Читайте такжеГермания также отвергает просьбу Украины о военной помощиКак сообщал УНИАН, 16 августа, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцером Германии Ангелой Меркель.

Во время разговора стороны обсудили международные усилия для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Порошенко поблагодарил Меркель за поддержку Германией Украины, а также выразил надежду, что лидеры стран ЕС уделят должное внимание украинскому вопросу во время следующего заседания Европейского Совета 30 августа этого года.

Порошенко также выразил готовность посетить это заседание, чтобы проинформировать лидеров стран ЕС по ситуации в Украине, как это произошло 27 июня на заседании Европейского Совета.

В конце разговора Порошенко пригласил Меркель посетить Украину на следующей неделе для предметного обсуждения вопросов, представляющих общий интерес.