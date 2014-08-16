Порошенко пригласил Меркель посетить Украину на следующей неделе

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в ходе беседы стороны обсудили международные усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Порошенко поблагодарил Меркель за поддержку Германией Украины, а также выразил надежду, что лидеры стран ЕС уделят должное внимание украинскому вопросу во время следующего заседания Европейского Совета 30 августа этого года.

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Порошенко также выразил готовность посетить это заседание, чтобы проинформировать лидеров стран ЕС о ситуации в Украине, как это происходило 27 июня на заседании Европейского Совета.

В конце разговора Порошенко пригласил Меркель посетить Украину уже на следующей неделе для предметного обсуждения вопросов, представляющих общий интерес.