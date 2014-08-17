Гуманитарный груз из России будет поступать партиями по 30 машин

23:40, 17 августа 2014
Политика
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Российский гуманитарный груз будет поступать в Украину небольшими партиями под сопровождением представителей Красного Креста.

REUTERS

Об этом заявил глава Государственная фискальная служба Украины Анатолий Макаренко на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 августа.

По его словам, прибытие официальных представителей Красного Креста ожидается в понедельник, 18 августа.

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"Груз, по согласованию с миссией Красного Креста, будет поступать в международный пункт пропуска Изварино - Донецк (Ростовской обл.) партиями (до 30-ти транспортных средств) и передаваться для дальнейшего сопровождения только официальным представителям Красного Креста и только после проведения всех мер погранично-таможенного контроля", - написал Макаренко.

Сообщение by Anatoly Omakarenko.
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