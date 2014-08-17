В Моспино под Донецком боевики каждую ночь из «Градов» обстреливают жилые кварталы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают жители города Моспино, которые были очевидцами происходящего.

По их словам, последние дни каждую ночь боевики из «Градов» беспорядочно обстреливают жилые кварталы города.Читайте такжеНа Луганщине террористы обстреляли из "Градов" жилые дома: много раненых

«Террористы перемещают «Град» с одного на другое место в городе. Начиная с 24.00, через каждый час совершают обстрел. Причем устанавливают «Град» буквально в 20-ти метрах от жилого многоквартирного дома и начинают беспорядочную стрельбу», - говорят жители Моспино.

При этом они подчеркивают, что на сегодняшний день здания в городе уже практически все разрушены. Оставшиеся жители ночуют в подвалах.