Под Антрацитом силы АТО уничтожили группу боевиков - журналист

Под Антрацитом силы АТО уничтожили группу боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

"Вырываясь из окружения из под Антрацита, бойцам первого батальона 30й бригады удалось ликвидировать группу боевиков", - написал он.

Читайте такжеТеррористы обстреляли свой батальон "Заря" из "Градов": в живых остались 10 боевиков

По словам журналиста, среди прочих единиц уничтоженной техники, выделяется "жигуль" с эмблемой Донского казачества. Кроме того, у боевиков было немало оружия.

"У каждого боевика была при себе сумма от 7 до 12 тыс. грн., драгоценности, изделия из золота. Судя по всему, украденные у местных жителей. Иначе как объяснить женские серьги и кулоны в карманах террористов. Впрочем, им они уже не понадобятся", - отметил Бочкала.