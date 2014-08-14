Алексей Гончаренко стал главой Одесского облсовета

Одесский областной совет избрал своим председателем Алексея Гончаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на внеочередной сессии, приняв перед этим отставку Николая Тиндюка.

Голосование было тайным. За Гончаренко свои голоса отдали 74 депутата из 102 присутствующих.

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На пост председателя облсовета претендовал также Дмитрий Волошенков, но за него проголосовали только 23 депутата.

Как сообщал УНИАН, вчера Тиндюк, возглавлявший Одесский областной совет с 14 ноября 2013 года, заявил, что уходит в отставку.

Справка УНИАН. Алексей Гончаренко родился в Одессе 16 сентября 1980 года. Гончаренко является сыном Алексея Костусева, занимавшего пост мэра Одессы с 6 ноября 2010 года по 4 ноября 2013 года.

Гончаренко в 2001 году был избран руководителем молодежной организации Одесского областного отделения Партии зеленых Украины, в 2005 - председателем Одесской городской организации партии «Союз», был депутатом Одесского городского совета, является руководителем общественной организации «Качество жизни».

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С осени 2010 года – депутат Одесского облсовета, был №2 в списке Партии регионов, избран заместителем главы облсовета. В феврале 2014 года, сразу после гибели людей на Майдане в Киеве, заявил, что выходит из Партии регионов.

Является инициатором в Одессе различных акций, направленных против агрессии РФ. Например, установки билбордов по случаю Дня Военно-морского флота со словами из популярной песни футбольных фанатов о президенте РФ Владимире Путине: «Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла», также – билбордов «Вова! Не делай маме нервы!» и т. д.