Одесский облсовет отказался проводить референдум по федерализации (онлайн-трансляция)

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Как передает корреспондент УНИАН, большинство депутатов отказалось рассматривать этот вопрос.

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Перед зданием областного совета сейчас еще остаются несколько сотен митингующих. Они требуют начать заседание снова и никого не выпускают из здания.

Как пояснили УНИАН митингующие, ранее был избит мужчина, который пытался вернуть на флагшток Государственный флаг Украины, который участники митинга сняли и повесили вместо него российский флаг.

Как сообщал УНИАН, в Одессе возле здания Одесского областного совета (здесь также находится облгосадминистрация) собрались участники пророссийского митинга и выдвинули ряд требований. Они прорвались в здание облсовета, разбили стекла на входной двери здания, не выпускали из здания депутатов, а также и. о. прокурора области Петра Лищишина, вернув его в здание в принудительном порядке. Кроме того, во время митинга был избит мужчина.