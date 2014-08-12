Груз из России дойдет до границы и будет перегружен, без всякого сопровождения - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый на брифинге в Киеве.

«Мы сейчас не рассматриваем никакого движения российских колонн по украинской территории. Эта доставка должна пройти по обычным процедурам доставки на границу в транзитной зоне, оформление таможенное», - заявил он.

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«Красный Крест ответствен за растаможивание, он полностью и координирует, и доставляет эту гуманитарную помощь», - сказал Чалый.

«Как я знаю, на сегодняшний день их позиция такова: эти грузы будут перегружены на те транспортные средства, которые Красный Крест арендует, будет привлекать», - сообщил Чалый.

«Таким образом, мы не допустим любого сопровождения то ли МЧС России, то ли какого-либо военного сопровождения – это однозначно», - сказал он.