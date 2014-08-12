В РФ утверждают, что согласуют пункт назначения гуманитарной помощи с Украиной и Красным Крестом

Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Александр Дробышевский, передают РИА Новости.Читайте такжеСША: Кремль может под прикрытием гуманитарной миссии ввести "элементы военных сил"

"Вопросы о пункте назначения и передаче гуманитарной помощи жителям Украины будут решаться совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста и украинской стороной", — сказал Дробышевский.

По его словам, в движении гуманитарная колонна МЧС России будет находиться несколько дней.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой. "Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В то же время, по информации Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.Читайте такжеРФ направила гуманитарную помощь Украине без предварительного согласования - СМИ

В свою очередь Международный Комитет Красного Креста заявляет, что готов способствовать миссии гуманитарной помощи в Украине привлечением, одобрением и поддержкой всех заинтересованных сторон, но ожидает от РФ деталей.

Сегодня, 12 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что колонна с российской гуманитарной помощью въедет в Украину в точке, согласованной с Киевом.

Колонна «будет организована Международным Комитетом Красного Креста, но состоит из российской колонны, которая въедет на украинскую территорию в пункте, по которому достигнуто соглашение с украинской стороной», - заявил Песков в интервью, данном перед отправлением колонны.Читайте такжеРоссияне в соцсетях хвастаются, как грузят военные фуры "гуманитаркой" для Украины

В то же время, Соединенные Штаты Америки считают, что Российская Федерация может под прикрытием гуманитарной миссии ввести в Украину "элементы военных сил".