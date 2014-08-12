Прибытие на границу с Украиной гуманитарного конвоя из РФ ожидается в среду - СМИ

Об этом сообщило во вторник РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось об отправке автоколонны из 280 "КамАЗов", которые везут около 2 тысяч тонн гуманитарных грузов, собранных москвичами и жителями Московской области. Среди отправленных грузов - продовольствие, в том числе 400 тонн круп, 100 тонн сахара, 62 тонны детского питания, 54 тонны медицинского имущества и лекарств, 12 тысяч спальных мешков и 69 электростанций различной мощности.

«Конвой растянулся более чем на три километра, его сопровождают топливозаправщики и техническое замыкание», - сказал собеседник агентства. По его словам, в пути следования предусмотрены привалы для отдыха водителей и ночевка.Читайте такжеСША: Кремль может под прикрытием гуманитарной миссии ввести "элементы военных сил"

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой. "Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В то же время, по информации Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.

В свою очередь Международный Комитет Красного Креста заявляет, что готов способствовать миссии гуманитарной помощи в Украине привлечением, одобрением и поддержкой всех заинтересованных сторон, но ожидает от РФ деталей.

Сегодня, 12 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что колонна с российской гуманитарной помощью въедет в Украину в точке, согласованной с Киевом.Читайте такжеЗаявлениями о "гуманитарном конвое" Россия проверяла реакцию Украины и мира - политолог

Колонна «будет организована Международным Комитетом Красного Креста, но состоит из российской колонны, которая въедет на украинскую территорию в пункте, по которому достигнуто соглашение с украинской стороной», - заявил Песков в интервью, данном перед отправлением колонны.

В то же время, Соединенные Штаты Америки считают, что Российская Федерация может под прикрытием гуманитарной миссии ввести в Украину "элементы военных сил".