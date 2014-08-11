Из России продолжаются артобстрелы украинских пунктов пропуска - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжаются обстрелы позиций сил АТО с территории РФ и попытки незаконного проникновения на территорию Украины российских наемников под огневым прикрытием», - подчеркнул он.

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«В частности, вчера россияне из села Маноцкий Российской Федерации обстреляли из артиллерии и минометов наши пограничные подразделения в районе Станицы Луганской, - заявил Лысенко.

Кроме того, спикер СНБО сообщил, что «сегодня ночью с трех направлений, в том числе с российской территории, обстреляли пункт пропуска «Успенка» в Донецкой области». «Это лишний раз подтверждает координацию агрессии Российской Федерацией», - отметил Лысенко.

Также, по его словам, за прошлые сутки россияне обстреляли пограничников вблизи пунктов пропуска «Красная Таловка», «Меловое» и «Ивановка».