Со стороны РФ продолжаются артиллерийские обстрелы позиций сил АТО - Тымчук

Продолжаются обстрелы позиций сил АТО из установок "Град" и минометов.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Со стороны России произошел артиллерийский обстрел позиций близ н.п.Макарово, из минометов – в районе н.п.Червонопартизанск. Из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции силовиков на территории аэропорта в Луганске, а также близ н.п.Березовое и Мариновка", - пишет эксперт.

Также Тымчук отметил, что из артиллерии обстреляны позиции близ н.п.Ильинка, из минометов – позиции в районе н.п.Мариновка и Авдеевка.