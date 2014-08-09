Силы АТО сужают кольцо вокруг Донецка

Об этом сообщили в пресс-центре АТО. "С БМ-21 "Град" был обстрелян блокпост в районе населенного пункта Веселая Тарасовка. Потерь среди военных АТО сил нет. Дважды артиллерией были обстреляны блокпосты в районе населенного пункта Желтое вблизи населенного пункта Адресное. Потерь тоже нет. Из минометов обстреливали блокпосты в районе населенных пунктов Стукалова Балка, Рясне, Майорск, Дебальцево. Также из минометов были обстреляны позиции сил АТО неподалеку от населенного пункта Каменка. Из стрелкового оружия была обстреляна колонна пехотинцев в районе населенного пункта Гаевое", -говорится в сообщении.

"Продолжается артиллерийско-минометный обстрел позиций сил АТО с территории Российской Федерации. В частности произошел минометный обстрел позиций пехотинцев неподалеку населенного пункта Амвросиевка", - сообщил пресс-центр АТО, добавив, что в результате этого обстрела потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Чувствуя свой близкий крах, террористы просят военной помощи у своих заказчиков. Но у террористов есть только один выход - сдаться и надеяться на милость украинского правосудия. Ведь российские спецслужбы методично, по спискам, начали уничтожать своих наемников для ДНР и ЛНР", - подчеркивается в сообщении.