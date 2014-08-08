На Донетчине военные обнаружили автомобиль с заложенной взрывчаткой и растяжками - СНБО

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

"Вчера на одной из автомобильных дорог в Волновахском районе за пятьдесят метров от блокпоста военнослужащие остановили подозрительный автомобиль «Дэу Ланос». Водитель автомобиля сбежал, а во время проверки было обнаружено, что салон "легковушки" был начинен взрывчаткой: это аммонал, в тротиловом эквиваленте - почти 130 килограммов", - сообщили в ведомстве. Читайте такжеСНБО проверяет данные о нападении смертника на блокпост, где погибли трое военных

Также в автомобиле были установлены гранаты на растяжках. Военные провели частичное разминирование.

Взрывчатое вещество было изъято, а автомобиль после этого - утилизировано.