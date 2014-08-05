Житель Донецка рассказал об уставших боевиках и горожанах, которые помогают силам АТО

В Донецке до сих пор есть перебои с электричеством, а местные жители запасаются продуктами и лекарствами, чтобы "пересидеть войну".

Об этом дончанин Андрей рассказал ТСН.ua во вторник, 5 августа.

"Прошлая ночь была довольно тихой. Взрывы только с южной стороны города (работала артиллерия сепаратистов). В некоторых районах нет света, несмотря на заверения городских властей, что его сделали. Например, на огромном Текстильщике (микрорайон Донецка, - ред.). Из-за отсутствия света возникают проблемы с мобильной связью в этих районах", - рассказал Андрей.

В понедельник закрылась половина магазинов сети АТБ, но остальные - работают, отметил горожанин.

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"Пока что особых проблем с поставками нет, самые большие очереди стоят в аптеки и за товарами первой необходимости (кто может - покупает "прозапас" генераторы)", - добавил Андрей.

Тем временем в город, видимо для ротации, прибыли "новые боевики - уставшие, бледные - из районов Шахтерска". "Расселены преимущественно во всех военкоматах или санаториях. Ходят с оружием и радуются, как дети, когда кто-то их приветствует. Техники в городе немного. Может часть скрыта, но основную группу сепаратисты гоняют из района в район в ожидании атаки", - рассказал Андрей.

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Горожанин отметил, что разделил бы настроения местного населения на три части. "Большая часть тех, кто остался в городе, хочет быстрее прекратить войну. Переждать, пересидеть и т.д. Именно они запасаются продуктами и проверяют подвалы (если еще не там). Еще часть населения (около 25%) ждет освобождения от сепаратистов, отписывает передвижения террористов в разные группы (в интернете. - ред.) и скрыто способствует АТО, как может (за открытое содействие можно и пулю получить). Ну, и 25% тех, кто остался, - это боевики и сторонники "ДНР"/России/Новороссии, в общем - чего угодно. Правда, среди них мало тех, кто готов эти убеждения с оружием отстаивать, поэтому общая масса добровольцев - неместные", - рассказал Андрей.

Также он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что боевики в банках Донецка получают из России крупные денежные переводы: "Насчет денег - закрыто 90% банков. Сбербанк РФ работает, но не понятно, где им брать наличные".

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Примечательно, что в условиях сложившейся ситуации горсовет Донецка продолжает устанавливать в центре города фирменные велопарковки. "Хорошо, но почти никто не паркуется, поскольку, в отличие от окраин, центр почти пустой. Приятной традицией стало еще звонить на вокзал перед выездом туда, поскольку можно нарваться на 12-часовую задержку поезда, как было позавчера (3 августа, - ред.) [поездом] Мариуполь-Львов", - добавил Андрей.

Напомним, что утром 5 августа возле штаба террористов в Донецке прогремел взрыв, в результате чего были ранены восемь боевиков.