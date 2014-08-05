В Донецке сдетонировало взрывное устройство: 8 террористов ранены – горсовет

«4 августа в 22.16 на пересечении проспекта Мира и ул. Университетской сдетонировало взрывное устройство именно в тот момент, когда проходила группа вооруженных представителей «ДНР». В результате 8 из них получили ранения различной степени тяжести.

В сообщении также отмечается, что минувшей ночью во всех районах были слышны перестрелки, в Петровском и Кировском районах – ежечасные минометные залпы. В результате таких обстрелов повреждена одна трансформаторная подстанция в Петровском районе, сейчас без электроснабжения остались 50 многоквартирных домов. Кроме того, по состоянию на 5 августа остаются обесточенными 24 ТП в Куйбышевском районе, 1 ТП 220 кВ ХБК и 30 ТП, обслуживающих микрорайон Текстильщик.Читайте такжеВ Донецке боевых действий нет, но ситуация по городу остается напряженной – горсовет

Но, несмотря на проблемы с обеспечением электроэнергией, коммунальным службам удалось восстановить водоснабжение микрорайонов Текстильщик и Мирный.

Также возобновила работу диспетчерская станция «Трудовская», сегодня там работают 8 коммунальных автобусов большой вместимости по маршруту № 42 и 3 маршрутных такси по маршруту № 58, говорится в сообщении.