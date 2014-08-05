В Луганске задержали атамана украинского казачества, который поддерживал террористов

04:02, 05 августа 2014
Политика
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Силовики задержали в Луганске генерал-майора украинского казачества Владимира Мухтарова, который подозревается в создании террористической группы.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что так называемый атаман украинского казачества занимался организацией террористических группировок на территории Северодонецка, которые впоследствии принимали участие в строительстве блок-постов, дежурстве на них и поставляли провизию террористам.

Сейчас Мухтаров задержан, ведется досудебное расследование.

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