В Луганске задержали атамана украинского казачества, который поддерживал террористов
04:02, 05 августа 2014Политика
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Силовики задержали в Луганске генерал-майора украинского казачества Владимира Мухтарова, который подозревается в создании террористической группы.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Установлено, что так называемый атаман украинского казачества занимался организацией террористических группировок на территории Северодонецка, которые впоследствии принимали участие в строительстве блок-постов, дежурстве на них и поставляли провизию террористам.
Сейчас Мухтаров задержан, ведется досудебное расследование.
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