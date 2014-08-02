Ярема: террористы действуют при прямой военной поддержке России

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема подчеркивает, что действия террористов в Донбассе угрожают европейской и мировой безопасности и их преступления не останутся безнаказанными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

Ярема отметил, что Украина сейчас переживает один из самых сложных периодов своей истории, когда столкнулась с прямой военной агрессией соседнего государства.

"Украинская власть вынуждена отвечать на вызовы и угрозы беспрецедентного характера: оккупация Крыма, ограбленная экономика, обедневшее население, война на востоке", - сказал он.

Генпрокурор подчеркнул важность "сохранения самого фундамента Украинского государства" и прибавил, что органы прокуратуры должны стать надежным залогом восстановления законности и правопорядка в стране.

"Сегодня главные угрозы национальной безопасности сосредоточены на востоке. Террористы, которые действуют при прямой военной поддержке России, пренебрегают любыми законами, совершают тяжкие преступления, убийства, ограбления, мародерство, истязание, - это то, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской областях", - сказал Ярема.

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Генпрокурор подчеркнул, что украинская власть не оставит преступления террористов безнаказанными. "Выявление и наказание виновных - это прямая задача органов прокуратуры. Масштабы преступной деятельности террористических организаций в Донбассе угрожают уже не только суверенитету и территориальной целостности Украины, но и европейской и мировой безопасности", - подчеркнул он.